ИЗВЕСТИЯ

Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Най-ниската температура тази сутрин е била минус 16,1 градуса в Кнежа

студеното утро началото зимата отчитат нимх карта
Снимка: илюстративна
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат днес от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). От там уточняват, че най-ниската температура тази сутрин е била минус 16,1 градуса и е измерена в Кнежа.

С ниски температури също тази сутрин са били в Разград и Чирпан - от минус 11,6 градуса, и в Гоце Делчев - от минус 11,5 градуса. В София тази сутрин температурата е била минус 10,9 градуса.

Това са минималните за денонощието температури, отбелязват от НИМХ и допълват, че в 8:00 часа стойностите са били други.

След кратко затопляне в следващите два-три дни, в периода 17-20 януари предстои ново застудяване, съобщават от НИМХ.

