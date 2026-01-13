Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)

Най-студеното утро от началото на зимата отчитат днес от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). От там уточняват, че най-ниската температура тази сутрин е била минус 16,1 градуса и е измерена в Кнежа.

С ниски температури също тази сутрин са били в Разград и Чирпан - от минус 11,6 градуса, и в Гоце Делчев - от минус 11,5 градуса. В София тази сутрин температурата е била минус 10,9 градуса.

Това са минималните за денонощието температури, отбелязват от НИМХ и допълват, че в 8:00 часа стойностите са били други.

След кратко затопляне в следващите два-три дни, в периода 17-20 януари предстои ново застудяване, съобщават от НИМХ.