След мразовитото утро - затопляне с максимални температури до 5° следобед

Още по-студено, в сравнение с вчера беше тази сутрин, но максималните температури днес ще бъдат по-високи - oт 0 до 5°, в София – около 2, по Черноморието - от 2 до 4. В следобедните часове облачността ще се увеличава и на места, главно в северните и планинските райони, ще превалява слаб сняг.



Ще духа слаб, в източните райони и на морския бряг - умерен западен вятър.



През нощта вятърът ще отслабне. Ще бъде облачно и в източните райони и планините ще продължи да превалява слаб сняг.



Минималните температури утре ще бъдат от около минус 7° в местата със снежна покривка до плюс 1 по Южното Черноморие, в София - около минус 2.



Утре облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Ще е почти тихо и през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост.



Максималните температури ще бъдат в широки граници – от 0° в североизточните райони до 13 в югозападните, в София - около 8.

В планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната.



Затоплянето ще продължи, но ще остане много ветровито, със силен, по високите части - бурен северозападен вятър.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но ветровито, а по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Затоплянето ще продължи.



В петък в североизточните и северните райони ще превалява сняг и там максималните температури ще се понижат, но в Южна България ще има все още повече слънчеви часове ще бъдат до около 7-8°.



През почивните дни температурите навсякъде ще се понижат, по-съществено в неделя. Ще преобладава облачно, в Дунавската равнина - и мъгливо време, на изолирани места ще превалява слабо – предимно сняг.

Това е прогнозата за времето. Приятен ден!