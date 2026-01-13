Столичният инспекторат: Сметосъбирането се подобрява, няма индикации за обявяване на бедствено положение с боклука

Инспекторатът обеща ежедневна информация за сметосъбирането
Няма индикации за обявяване на бедствено положение с боклука, обяви директорът на Столичния инспекторат. Според него общината всеки ден се справя все по-добре със сметосъбирането. За "Подуяне" и "Слатина" целта е да се събират 90 тона на ден, а последните дни са успели 110 и така наваксват пропуските. Оттук нататък всеки ден ще има и подробна информация за процеса и събраните количества.
Седем са районите, които са в криза. За четири от тях са анексирани договорите, т.е. удължени. Знаете, за шеста зона отговаря "Софекострой". Това са "Люнин" и "Красно село", където обстановката, по техните думи, бавно се подобрява, а със собствен капацитет се работи в "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". А в четвърта зона, за която от вчера започнаха нови сигнали, районите "Надежда" и "Илинден" и "Сердика", дейностите по сметосъбиране са възложени на фирмите, които отговарят за граничните райони.
Директорът на столичният инспекторат Николай Неделков коментира и образовалото се сметище в индустриалната зона на "Слатина". Каза, че това не е сметище, а просто натрупан боклук, който е временно там и ще бъде премахнат.
Инж.Николай Неделков - директор на Столичен инспекторат: "В зона 3 конкретно за "Подуяне" и "Слатина" разполагаме с необходимата техника. От вчера започнахме да работим по карета, а не само по графиците, които бяха предвидени, както работиха предишните фирми, защото знаете, че капацитетът на камионите до миналата седмица беше по-малък и не можехме да обслужваме всичко. От вчера работим на карета. Това и според нас и според всички районни кметове, които са засегнати, може би е по-добрият вариант, защото при таргет, който си поставихме от 90 тона на ден за двата района, вчера успяхме да постигнем 110. И ако всеки ден вървим между 100 и 110 много бързо ще наваксаме с натрупания отпадък покрай контейнерите... Всеки ден започваме да се справяме по-добре, дори в "Люлин", където в последно време имаше проблеми, в днешния ден е изкарана повече техника. Имаме уверението на изпълнителния директор, че в днешния ден се регистрират още автомобили. В утрешния ден се очаква де се отпусне и допълнителен автомобил, както той нееднократно спомена до края на месеца в "Люлин" би следвало нещата да бъдат оправени".
