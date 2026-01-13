Столичният инспекторат: Сметосъбирането се подобрява, няма индикации за обявяване на бедствено положение с боклука

Няма индикации за обявяване на бедствено положение с боклука, обяви директорът на Столичния инспекторат. Според него общината всеки ден се справя все по-добре със сметосъбирането. За "Подуяне" и "Слатина" целта е да се събират 90 тона на ден, а последните дни са успели 110 и така наваксват пропуските. Оттук нататък всеки ден ще има и подробна информация за процеса и събраните количества.

Седем са районите, които са в криза. За четири от тях са анексирани договорите, т.е. удължени. Знаете, за шеста зона отговаря "Софекострой". Това са "Люнин" и "Красно село", където обстановката, по техните думи, бавно се подобрява, а със собствен капацитет се работи в "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". А в четвърта зона, за която от вчера започнаха нови сигнали, районите "Надежда" и "Илинден" и "Сердика", дейностите по сметосъбиране са възложени на фирмите, които отговарят за граничните райони.

Директорът на столичният инспекторат Николай Неделков коментира и образовалото се сметище в индустриалната зона на "Слатина". Каза, че това не е сметище, а просто натрупан боклук, който е временно там и ще бъде премахнат.