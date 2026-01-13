БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

В "Пирогов" продължават борбата за живота на 200-килограмов мъж

Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Колко са пациентите у нас в подобно състояние спрямо Европа и успява ли здравната ни система да приложи комплексно лечение към тях

Екипи на университетската спешна болница "Пирогов" четвърти ден се борят за живота на 52-годишен пациент с тегло над 200 кг. Той е и с тежко чернодробно увреждане, остър хепатит и последици от продължително обездвижване.

52-годишният пациент е работил като IT специалист, от 16 години е с тежко затлъстяване и последвали други заболявания. От години е напълно неподвижен. Настанен е в "Пирогов" с помощта на служители на МВР, на Столичната община, санитари и лекари от няколко отделения.

д-р Камен Данов, гастроентеролог, "Пирогов": "Заболяването, което ние лекуваме, не е пряко свързано с наднордното тегло. Това е тежко чернодробно заболяване, което има, за съжаление, сравнително лоша прогноза. В същото време наднормено тегло, сърдечният статус... те са допълнителни."

Затова и пациентът е подложен на комплексно лечение, вървят и консултации с психолог и психиатър, както и балансирана диета от 1000 килокалории на ден.

д-р Камен Данов, гастроентеролог, "Пирогов": "Надяваме се по най-бързия начин да овладеем острото състояние. След това ще се свържем със социалните служби, за да може да се организира продължителната рехабилитация, която е много важна. Ние започнахме всичко - не само лечението, но и рехабилитацията."

Според д-р Данов честотата на пациенти със свръхтегло и придружаващи сериозни заболявания у нас е съизмерима с тази в Европа. А според ендокринолозите България е шеста в Европа по затлъстяване на населението.

Все още е рано е да се каже каква ще е успеваемостта при лечението на въпросния пациент в "Пирогов". А лекарите призоваха доброволците, организирали се в социалните мрежи да му носят храна и дрехи, да не го правят, защото това пречи на наложената му диета и лечение.

