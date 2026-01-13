БНТ
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в...
21:39, 13.01.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
18:30, 13.01.2026 (обновена)
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
18:10, 13.01.2026
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
14:50, 13.01.2026
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
13:55, 13.01.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
11:55, 13.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Спортни новини 13.01.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 13.01.2026
Спорт
20:50, 13.01.2026
Българската фондова борса с двуцифрен ръст след влизането в еврозоната
20:50, 13.01.2026
В "Пирогов" продължават борбата за живота на...
20:48, 13.01.2026
В първата многопрофилна детска болница у нас ще се лекуват деца по...
20:23, 13.01.2026
Системата на привилегированите: Паралелната икономика в Иран
20:21, 13.01.2026
Проверките на НАП И КЗП: Сред най-честите сигнали е начинът на...
19:42, 13.01.2026
Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито
19:34, 13.01.2026
Две баржи потънаха в Дунав
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
2
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
3
Как и кога да използваме имуностимуланти?
4
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
5
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
6
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Най-четени
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Спортни новини 13.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 13.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 13.01.2026
Спортни новини 12.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 12.01.2026
Спортни новини 12.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 12.01.2026
Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 12.01.2026
Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 11.01.2026
Водещи новини
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
20:21, 13.01.2026
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
18:06, 13.01.2026
Чете се за: 04:45 мин.
България и еврото
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
18:18, 13.01.2026 (обновена)
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини
18:11, 13.01.2026 (обновена)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
"Референдум": Затрудняват ли се българите да плащат с евро?
20:54, 13.01.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София предизвика остри политически реакции (ОБЗОР)
18:44, 13.01.2026
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
17:49, 13.01.2026
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп обявява управлението на Газа
22:03, 13.01.2026
Чете се за: 01:30 мин.
По света
