Системата на привилегированите: Паралелната икономика в Иран

Националната валута на Иран - риалът, се срина до историческо дъно. Обезценяването не спира от началото на годината, с което нараства и недоволството срещу режима на Ислямската република. Оказва се, обаче, че в Иран има едно съсловие, което е недосегаемо за финансовите проблеми.

Определят се като "пазители на Ислямската република". Революционната гвардия, която ислямският режим създава веднага след революцията от 79-та, за да го защитава от вътрешни и външни заплахи. В йерархията на Ислямската република, над Гвардията стои единствено аятолахът. Наброява около 125 хиляди души. За иранците, обаче, отдавна Гвардията не е просто военна структура, а мрежа, която е проникнала във всички сфери в иранския живот, включително в икономиката.

Икономическите правомощия на Революционната гвардия се разширяват по време Ирано-иракската война през 80-те години. За възстановяване на страната от конфликта, към Гвардията се създава инженерно крило - което се превръща в основната компания-изпълнител за строителни и развойни проекти. С годините гвардията навлиза в петролния и газовия сектор, инфраструктурата, транспорта, минното дело, логистиката. Твърди се, че гвардейците притежават пристанища; имат дори собствени болници.

Санам Вакил, директор на програмата за Близък изток и Северна Африка, "Чатъм Хаус": "Иранците живеят в икономическа криза, подхранвана от корупция и лошо управление от доста време. Това, разбира се, се изостря и от санкциите. Но протестите, които започнаха като икономически, бързо прераснаха в политически. И това е така, защото в основата на икономическото недоволство има фундаментални политически пукнатини в системата."

Ислямската република определя икономическата си система като "смесена пазарна икономика". Но достъп до стабилния валутен курс имат определени кръгове. Те получават и големите държавни поръчки, до тях достигат и приходите от петрола. Резултатът е, че за 47 години Ислямската република създава две паралелни икономики - на обикновените граждани, където действат твърди закони и международните санкции се усещат силно; и икономика, контролирана от военните. В богатата на петрол страна през последните седмици иранците трябва да живеят със 7 долара на ден.

- Иранският риал пада. Един долар вече е 1 500 000 риала. За цялата 2025 г. обезценяването достигна 84 на сто. - Събуждаш се сутрин и всичко е поскъпнало. Млечните продукти са станали по-скъпи, доларът се е покачил.

снимки: БТА

Резултатът от смесената пазарна икономика на Иран е, че за 50-тина години риалът се е обезценил почти 20 хиляди пъти. А разследване на Ройтерс преди 12 години изчисли богатството на фамилията на аятолах Хаменей на близо 95 милиарда долара.