Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения

Комисията за защита на потребителите е отчела увеличение на цената на храната в училищните столове, проверени са паркинги за необосновано поскъпване, а очакванията са да бъдат глобени и куриерски фирми. НАП са проверили 247 хранителни магазина и 531 фризьорски и козметични салони. Сред най-честите сигнали е начинът на връщане на ресто от търговците, а Законът е категоричен не само за тях, но и за тези магазини, които слагат на витрините си табелки, че приемат плащане само с карти, например.

Владо Иванов, председател на Координационния център: "Изключително неприятна практика, на мен лично ми поставиха такова условие, че ако платя в евро, ще ми върне в евро, ако платя в левове, ще ми върнат в левове. Нещо, недопустимо от страна на закона." Александър Колячев, КЗП: "Когато се установят такива случаи, законът е установил санкционен режим, между 600 и 7000 лв., имаме доста такива производства, които сме стартирали."

Институциите не отчитат и резки покачвания на цените на храните на едро.

Владимир Иванов, председател на Координационния център: "Постоянно се чертаят едни прогнози как ще хукнат цените, ми за да хукнат цените трябва да стане нещо кардинално, промяна в икономическите фактори, до момента такава промяна не се вижда."

Потвърдено беше още веднъж - срокът на двойно обращение на двете валути няма да се удължава - от 1 февруари ще се плаща само в евро.