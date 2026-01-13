Реал Мадрид се раздели с Шаби Алонсо

Реал Мадрид и Шаби Алонсо се разделят само ден след загубата от Барселона с 2:3 на финала за Суперкупата. Договорът е прекратен по взаимно съгласие, като ерата Алонсо приключва със 71% победи – най-доброто постижение за треньор на Реал през последните 10 години.

Алваро Арбелоа наследява Алонсо. Той е бивш играч на клуба в периода 2009-2016 г. Цялата му кариера на треньор до момента преминава в академията на Реал. Първото изпитание за него ще бъде още утре при гостуването на Албасете в турнира за Купата на Краля.