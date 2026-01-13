БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Няколкостотин души се качиха в лондонското метро по бельо

Чете се за: 00:42 мин.
Няколкостотин души в Лондон, включително туристи, се качиха в метрото по бельо. Това е част от ежегодна януарска традиция, чиято цел е забавление и създаване на популярни клипчета в социалните мрежи.

Участниците изпълниха кратък танц в главната зала на натоварената гара Ливърпул Стрийт, но британската транспортна полиция прекрати акцията и ги съпроводи обратно в метрото.

Традицията започва през 2002 г. с едва седем участници в метрото на Ню Йорк. Днес този специфичен закачлив флашмоб се провежда в редица големи градове по света.

Изтеглиха жребия за Евровизия, България излиза на сцена на 14 май
Изтеглиха жребия за Евровизия, България излиза на сцена на 14 май
Представиха първата кукла Барби с аутизъм Представиха първата кукла Барби с аутизъм
Чете се за: 00:50 мин.
Европейската комисия представи план за достъпни жилища Европейската комисия представи план за достъпни жилища
Чете се за: 00:55 мин.
Франция набира доброволци между 18 и 25 години за платено военно обучение Франция набира доброволци между 18 и 25 години за платено военно обучение
Чете се за: 00:45 мин.
TikTok създаде календар-шаблон за семейно планиране на времето TikTok създаде календар-шаблон за семейно планиране на времето
Чете се за: 00:45 мин.
Новините 13.01.2026 г. Новините 13.01.2026 г.
Чете се за: 04:35 мин.

Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чете се за: 04:45 мин.
България и еврото
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога? Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Бивши служителки обвиниха Хулио Иглесиас в сексуален тормоз
Чете се за: 00:52 мин.
По света
