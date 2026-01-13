Няколкостотин души се качиха в лондонското метро по бельо

Няколкостотин души в Лондон, включително туристи, се качиха в метрото по бельо. Това е част от ежегодна януарска традиция, чиято цел е забавление и създаване на популярни клипчета в социалните мрежи.

Участниците изпълниха кратък танц в главната зала на натоварената гара Ливърпул Стрийт, но британската транспортна полиция прекрати акцията и ги съпроводи обратно в метрото.

Традицията започва през 2002 г. с едва седем участници в метрото на Ню Йорк. Днес този специфичен закачлив флашмоб се провежда в редица големи градове по света.