Новините 13.01.2026 г.

Акценти за деня:

Варна обявява грипна епидемия от утре

Варна обявява грипна епидемия от утре, 14 януари, поради високия брой заболели. Учениците преминават на онлайн обучение до 20 януари включително. Преустановяват се всички извънкласни и спортни дейности.

TikTok създаде календар-шаблон за семейно планиране на времето

TikTok създаде календар-шаблон, наречен "For You Calendar", за семейно планиране на времето онлайн и извън екрана. Шаблонът цели да помогне на родители и тийнейджъри да планират седмичните си дейности заедно и да обсъждат баланса между времето прекарано онлайн и извън екрана.

Франция набира доброволци между 18 и 25 години за платено военно обучение

Франция стартира нова 10-месечна доброволна военна служба за млади хора на възраст между 18 и 25 години. Първите участници ще започнат обучението си през септември. Целта е до 2030 г. да се включват по 10 000 младежи годишно.

Европейската комисия представи план за достъпни жилища

Европейската комисия (ЕК) представи първи по рода си европейски план за достъпни жилища. Целта е гражданите да имат достъп до качествени домове на по-поносими цени. През последните 10 години цените на жилищата са се увеличили с над 60%, а наемите с над 20%, което затруднява намирането на жилище, особено за млади хора.

Как се създават книги за незрящи?

Как се създават книги за незрящи? Отиваме в Националното читалище на слепите, където ще ви покажем магията на брайловата азбука и как буквите оживяват под пръстите.

Представиха първата кукла Барби с аутизъм

Компанията-производител на Барби разработи кукла с аутизъм заедно с хора, страдащи от това. Куклата има специални аксесоари като шумоподтискащи слушалки, фиджет играчка и таблет за комуникация. Движенията ѝ позволяват „стиминг“ – махане с ръце или други малки жестове, които аутистите правят, за да се чувстват комфортно.

Няколкостотин души се качиха в лондонското метро по бельо

Няколкостотин души в Лондон, включително туристи, се качиха в метрото по бельо. Това е част от ежегодна януарска традиция, чиято цел е забавление и създаване на популярни клипчета в социалните мрежи.

Изтеглиха жребия за Евровизия, България излиза на сцена на 14 май

В кметството на Виена беше изтеглен жребия за участие в песенния конкурс Евровизия. България ще участва във втория полуфинал на 14 май заедно с още 14 страни, сред които Румъния, Люксембург, Малта и Норвегия.

СПОРТ

Реал Мадрид се раздели с Шаби Алонсо

Реал Мадрид и Шаби Алонсо се разделят само ден след загубата от Барселона с 2:3 на финала за Суперкупата. Договорът е прекратен по взаимно съгласие, като ерата Алонсо приключва със 71% победи – най-доброто постижение за треньор на Реал през последните 10 години.

Футбол: Ювентус записа убедителна победа, ПСЖ отпадна от Купата, Ливърпул се класира за следващ кръг

Ювентус записа най-убедителната си победа през сезона с 5:0 срещу Кремонозе в мач от 20-ия кръг на Серия А. Пари Сен-Жермен беше елиминиран от Купата на Франция след поражение от ФК Париж с 0:1, което е първата им загуба в турнира от 2014 г. Ливърпул се класира за четвъртия кръг в турнира за Купата на Англия след победа с 4:1 над Барнзли у дома.

Банско приема стартове от Световната купа по сноуборд този уикенд

Стартовете от Световната купа по сноуборд в Банско са на 17 и 18 януари. Над 120 състезатели от 20 държави ще се борят за медали и квоти за Олимпийските игри в Милано-Кортина.