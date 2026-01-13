Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести

Лидерът на ГЕРБ обяви вчера, че те са били финансирани от контрабандисти и свързани с тях данъчни
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разясни думите си относно антиправителствените протести, които свалиха кабинета в края на миналата година.
Вчера той обяви, че те са били финансирани от контрабандисти и свързани с тях данъчни, чиито интереси са били ощетени от управлението през последните 11 месеца.
Борисов заяви, че не е наричал протестите платени, а от ПП-ДБ са извадили думите му от контекст. Той допълни още, че благодарение на демонстрациите от партията са видели къде са допуснали грешки.
Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Вчера те избухнаха, може би заради това, че им бяха напомнили за комунистическото минало и все едно Борисов казал, че протестите са платени. Все едно Борисов е казал, че протестите са платени. Няма кой да плати 100 хиляди души. Безспорно. Но се хванаха за думата и се възбудиха достатъчно. Те забравиха, че те самите предупреждаваха, че ще има провокатори, сенчести босове показваха на видеата много заложни къщи, лихварски, хванаха с пари хора. Ако някой, който е отишъл по своя воля, сигурно са десетки хиляди, дълбоко му се извинявам. Аз сто пъти казах колко ценя този протест и той ми свърши работа. Видяхме кои са грешките, слабостите и сега няма да ги допускаме повече."