БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Лидерът на ГЕРБ обяви вчера, че те са били финансирани от контрабандисти и свързани с тях данъчни

бойко борисов терзиев остане кмет софия пример
Снимка: Бойко Борисов/Фейсбук
Слушай новината

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разясни думите си относно антиправителствените протести, които свалиха кабинета в края на миналата година.

Вчера той обяви, че те са били финансирани от контрабандисти и свързани с тях данъчни, чиито интереси са били ощетени от управлението през последните 11 месеца.

Борисов заяви, че не е наричал протестите платени, а от ПП-ДБ са извадили думите му от контекст. Той допълни още, че благодарение на демонстрациите от партията са видели къде са допуснали грешки.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Вчера те избухнаха, може би заради това, че им бяха напомнили за комунистическото минало и все едно Борисов казал, че протестите са платени. Все едно Борисов е казал, че протестите са платени. Няма кой да плати 100 хиляди души. Безспорно. Но се хванаха за думата и се възбудиха достатъчно. Те забравиха, че те самите предупреждаваха, че ще има провокатори, сенчести босове показваха на видеата много заложни къщи, лихварски, хванаха с пари хора. Ако някой, който е отишъл по своя воля, сигурно са десетки хиляди, дълбоко му се извинявам. Аз сто пъти казах колко ценя този протест и той ми свърши работа. Видяхме кои са грешките, слабостите и сега няма да ги допускаме повече."

#лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #антиправителствени протести #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Мистерия в небето над Северозападна България
1
Мистерия в небето над Северозападна България
Еленче подгони индийски носорог
2
Еленче подгони индийски носорог
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
3
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
4
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
5
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
20-годишен студент създаде дигитална карта, разкриваща препятствията по тротоарите на столицата
6
20-годишен студент създаде дигитална карта, разкриваща...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Политика

БСП-ОЛ: Васил Терзиев доказа, че не може да управлява нашата столица
БСП-ОЛ: Васил Терзиев доказа, че не може да управлява нашата столица
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
Чете се за: 02:10 мин.
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
Чете се за: 01:22 мин.
"ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София "ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
Слави Трифонов към РСМ: Ще гледате Европейския съюз през крив макарон Слави Трифонов към РСМ: Ще гледате Европейския съюз през крив макарон
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
БСП-ОЛ: Васил Терзиев доказа, че не може да управлява нашата столица БСП-ОЛ: Васил Терзиев доказа, че не може да управлява нашата столица
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Облечи я в бикини" – скандалът около чатбота...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ