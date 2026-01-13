Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разясни думите си относно антиправителствените протести, които свалиха кабинета в края на миналата година.

Вчера той обяви, че те са били финансирани от контрабандисти и свързани с тях данъчни, чиито интереси са били ощетени от управлението през последните 11 месеца.

Борисов заяви, че не е наричал протестите платени, а от ПП-ДБ са извадили думите му от контекст. Той допълни още, че благодарение на демонстрациите от партията са видели къде са допуснали грешки.