Двама гръцки граждани са намерени мъртви в Хисаря

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Те са на около 70-годишна възраст

двама гръцки граждани намерени мъртви хисаря
Снимка: БТА/Архив
Двама гръцки граждани са намерени мъртви в Хисаря, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Пловдив.

Те са на около 70-годишна възраст. Телата им са открити днес преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязвани.

При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие. Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопляване.

По случая в Районното управление в Хисаря е започнало досъдебно производство. Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдение на прокуратурата.

