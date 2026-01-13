БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна делото за обжалване на присъдата срещу Марин льо Пен за злоупотреба с евросредства

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази

Решението на първа инстанция включва 5-годишна забрана за заемане на политически длъжности

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Политическото бъдеще на Марин льо Пен, парламентарен лидер на френската крайна десница, е поставено на карта. В апелативен съд в Париж започна дело за обжалване на присъдата срещу нея за злоупотреба с европейски средства. Решението на първа инстанция включва петгодишна забрана за заемане на политически длъжности. Това означава, че Льо Пен няма да може да се кандидатира за президент на Франция догодина.

4 години лишаване от свобода, две от тях условно, а останалите с електронна гривна, глоба от 100 000 евро и 5-годишна забрана за заемане на политически длъжности – така съдът на първа инстанция наказа Марин льо Пен на 31 март миналата година. Признати за виновни бяха повече от 20 фигури от партията "Национален сбор", днес обжалват 11. Според решението от март партията е наемала сътрудници, които с работили за нея, а не за Европейския парламент, който е предоставил средствата. 57-годишната Льо Пен отрича злоупотреби и се надява да изчисти името си, за да се кандидатира за президентския пост за четвърти път.

Марин Льо Пен, лидер на ПГ на "Национален сбор": "Надявам се да бъда изслушана от Апелативния съд. Изпълнена съм с дух на надежда."

Възможна развръзка е апелативният съд да потвърди предишната присъда, но да премахне формулировката "с незабавен ефект". Това ще позволи кандидатиране на Льо Пен. Възможно е и да намали петгодишната забрана, така че тя да може да се регистрира до крайния срок през март 2027 г. Заседанията на съда ще продължат до 12 февруари, решението се очаква през лятото. При потвърждаване на присъдата Льо Пен може да обжалва пред Върховния касационен съд. При неблагоприятен изход сега тя рискува и по-тежка присъда.

Лидерът на Национален сбор Жордан Бардела обяви, че няма да се кандидатира за президент, но гледа към премиерския пост.

Жордан Бардела, лидер на "Национален сбор": "Дълбоко обезпокоително за демокрацията би било ако съдебната власт лиши френския народ от кандидат-президент, който вече два пъти е отивал на втори тур и сега се смята за безспорен фаворит в надпреварата. Тя ще докаже своята невинност. Ясно е, че участие в политиката не те поставя над закона, но не те поставя и под него."

Сондаж, публикуван от "Монд" в навечерието на обжалването, сочи, че самият Бардела има значително по-големи шансове за президентския пост. Предпочитанията за него са 49 процента срещу 18 за Льо Пен.

#злоупотреба със средства #съд в Париж #Жордан Бардела #Марин льо Пен #дело #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Европа

Магията оживява - светлинно шоу посветено на "Хари Потър" в Берлин
Магията оживява - светлинно шоу посветено на "Хари Потър" в Берлин
Тръмп за войната в Украйна: Зеленски е резервиран по въпроса за преговорите Тръмп за войната в Украйна: Зеленски е резервиран по въпроса за преговорите
Чете се за: 00:50 мин.
Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен заради Меркосур Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен заради Меркосур
Чете се за: 01:55 мин.
ЕК представи план за заема на Украйна ЕК представи план за заема на Украйна
Чете се за: 01:47 мин.
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
Картини от лед: Унгарското езеро Балатон замръзна (СНИМКИ) Картини от лед: Унгарското езеро Балатон замръзна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ