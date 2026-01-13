Започна делото за обжалване на присъдата срещу Марин льо Пен за злоупотреба с евросредства

Политическото бъдеще на Марин льо Пен, парламентарен лидер на френската крайна десница, е поставено на карта. В апелативен съд в Париж започна дело за обжалване на присъдата срещу нея за злоупотреба с европейски средства. Решението на първа инстанция включва петгодишна забрана за заемане на политически длъжности. Това означава, че Льо Пен няма да може да се кандидатира за президент на Франция догодина.

4 години лишаване от свобода, две от тях условно, а останалите с електронна гривна, глоба от 100 000 евро и 5-годишна забрана за заемане на политически длъжности – така съдът на първа инстанция наказа Марин льо Пен на 31 март миналата година. Признати за виновни бяха повече от 20 фигури от партията "Национален сбор", днес обжалват 11. Според решението от март партията е наемала сътрудници, които с работили за нея, а не за Европейския парламент, който е предоставил средствата. 57-годишната Льо Пен отрича злоупотреби и се надява да изчисти името си, за да се кандидатира за президентския пост за четвърти път.

Марин Льо Пен, лидер на ПГ на "Национален сбор": "Надявам се да бъда изслушана от Апелативния съд. Изпълнена съм с дух на надежда."

Възможна развръзка е апелативният съд да потвърди предишната присъда, но да премахне формулировката "с незабавен ефект". Това ще позволи кандидатиране на Льо Пен. Възможно е и да намали петгодишната забрана, така че тя да може да се регистрира до крайния срок през март 2027 г. Заседанията на съда ще продължат до 12 февруари, решението се очаква през лятото. При потвърждаване на присъдата Льо Пен може да обжалва пред Върховния касационен съд. При неблагоприятен изход сега тя рискува и по-тежка присъда.

Лидерът на Национален сбор Жордан Бардела обяви, че няма да се кандидатира за президент, но гледа към премиерския пост.

Жордан Бардела, лидер на "Национален сбор": "Дълбоко обезпокоително за демокрацията би било ако съдебната власт лиши френския народ от кандидат-президент, който вече два пъти е отивал на втори тур и сега се смята за безспорен фаворит в надпреварата. Тя ще докаже своята невинност. Ясно е, че участие в политиката не те поставя над закона, но не те поставя и под него."

Сондаж, публикуван от "Монд" в навечерието на обжалването, сочи, че самият Бардела има значително по-големи шансове за президентския пост. Предпочитанията за него са 49 процента срещу 18 за Льо Пен.