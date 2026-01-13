Кризата с боклука в София предизвика остри политически реакции (ОБЗОР)

Кризата с боклука в София днес предизвика остри политически реакции. Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски поиска оставката на кмета Васил Терзиев. По-късно партията му сезира двама министри по темата. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също критикува действията на столичния кмет. Терзиев им отговори с фразата "Най-скъпият данък е страхът" и припомни, че е отказал да подпише сметка за близо 400 милиона лева и да обрече едно обикновено четиричленно семейство в "Люлин" на сметка от над 500 евро за такса смет.

Още рано тази сутрин Делян Пеевски поиска оставка на столичния кмет заради кризата с боклука. Изпрати и сигнали до министъра на екологията и министъра на здравеопазването, както и до РИОСВ - София и РЗИ - София.

Пеевски използва култовата реплика на Асен Василев от комисията по бюджет и финанси:

"Кой разпореди това безобразие? Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев! Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка!"

По-късно към критиките се включи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Започна кризата с боклука, кабинета, министъра на правосъдието му изпрати затворници да чистят, той каза, че може да се справи сам. И ситуацията е тази. Колеги от други партии искат оставката, но той трябва да стои до край, за да се вижда всеки ден какво значи да управлява ПП и ДБ."

От БСП пък припомниха, че многократно и единствена от всички партии са дали решението на този

проблем - създаване на общинско предприятие, което да поеме дейностите по сметоизвозване.

Кметът Васил Терзиев отговори на обвиненията като написа, че най-скъпият "данък" в България е страхът. Хората които го критикуват нарече "глутница":

"Днес пак ги виждаме подредени като глутница: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Слави Трифонов – и цялата им свита от удобни зависимости. Аз отказах да подпиша сметка за близо 400 милиона лева и да обрека едно обикновено четиричленно семейство в квартал "Люлин" на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет. И се обърна към софиянци с молба: Моля ви се, независимо дали ме харесвате или не - изхвърляйте разделно и не слагайте строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери."

Всъщност предложението на БСП общината да отговаря за сметосъбирането в момента така или иначе частично се случва, защото общинското предприятие "Софекострой" пое "Красно село" и "Люлин", а "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" в момента се обслужват от столичния завод за боклук.

инж. Николай Неделков - директор на Столичен инспекторат: "В зона 3, конкретно за "Подуяне" и "Слатина", разполагаме с необходимата техника. При таргет, който си поставихме от 90 тона на ден за двата района, вчера успяхме да постигнем 110. И ако всеки ден вървим между 100 и 110, много бързо ще наваксаме с натрупания отпадък покрай контейнерите. Всеки ден започваме да се справяме по-добре, дори в "Люлин", където в последно време имаше проблеми, в днешния ден е изкарана повече техника."

Днес усърдно се чистеше в "Слатина" и "Хаджи Димитър". Обещанието е до месец и в "Люлин" ситуацията осезаемо да се подобри.