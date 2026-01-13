БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Лидерът на ГЕРБ направи този коментар на среща с кметове в Стара Загора

бойко борисов терзиев остане кмет софия пример
Снимка: Бойко Борисов/Фейсбук
Слушай новината

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че кметът на София Васил Терзиев не трябва да подава оставка, а да понесе цялата отговорност за кризата с боклука в столицата. Този коментар Борисов направи на среща с кметове в Стара Загора.

"Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои докрай, за да се вижда какво означава да управляват ПП и ДБ, защото те искат цялата власт. Искат същия боклукчарник да направят от всички градове. Всеки ден софиянци да разбират за какво са гласували", каза Борисов в живо излъчване във Фейсбук от Стара Загора.

Той каза още, че в Столичния общински съвет от ГЕРБ подкрепят "структурите на кмета" и повишаването на цените за паркиране, за да няма Терзиев оправдания.

Борисов припомни, че, когато е започнала кризата с отпадъците в столицата, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е изпратил затворници, за да помагат в почистването, но впоследствие Терзиев е казал, че няма нужда от повече помощ. В момента виждате какво е положението, отбеляза Борисов.

#кметът Васил Терзиев #кризата с боклука #боклука в София #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Еленче подгони индийски носорог
1
Еленче подгони индийски носорог
Мистерия в небето над Северозападна България
2
Мистерия в небето над Северозападна България
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
3
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
4
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
5
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
6
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Регионални

"ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София
"ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София
Двама гръцки граждани са намерени мъртви в Хисаря Двама гръцки граждани са намерени мъртви в Хисаря
Чете се за: 00:45 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА) Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
8 844 деца не са приети в ясли и градини в София 8 844 деца не са приети в ясли и градини в София
Чете се за: 04:05 мин.
Столичният инспекторат: Сметосъбирането се подобрява, няма индикации за обявяване на бедствено положение с боклука Столичният инспекторат: Сметосъбирането се подобрява, няма индикации за обявяване на бедствено положение с боклука
Чете се за: 03:00 мин.
Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените? Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените?
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
"ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София "ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн...
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ