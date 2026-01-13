Пеевски поиска "незабавна" оставка на Терзиев заради кризата с боклука

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев.

Това съобщиха от пресцентъра на „ДПС- Ново начало“.

Месеци наред столицата на България тъне в боклук и мръсотия, посочва Пеевски.

„Кой разпореди това безобразие? Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев“, посочва още Пеевски, цитиран в съобщението. Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка, допълва още Пеевски.

Днес от „ДПС - Ново начало" ще сезират Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) като структура на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - София към Министерството на здравеопазването за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето, се посочва още в съобщението.