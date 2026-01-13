БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Запази

По-рано днес лидерът Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет

дпс ново начало сигнал институциите заради кризата боклука софия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

ПГ на "ДПС - Ново начало" изпрати сигнал до министъра на екологията в оставка Манол Генов и министъра на здравеопазването в оставка Силви Кирилов, както и до шефа на РИОСВ – София Ирена Петкова и шефа на РЗИ – София Данчо Пенчев във връзка с кризата с боклука на София, съобщиха от пресцентъра на партията.

В сигнала се казва:

“Изяло в компетенциите на институциите, които ръководите, е да предприемете мерки - строги санкции, обявяване на извънредно положение и ангажиране на организационен ресурс на държавата за справяне с екологичната катастрофа и предстояща здравна криза. Недопустимо е в съвременна държава, държавните институции да наблюдават как столицата се превръща в сметище, а децата и възрастните хора не могат да се движат по улиците, заради планините от отпадъци.

Въпреки арогантните изказвания на кмета Терзиев, миризмата, хвърчащите торбички, разлагащите се хранителни отпадъци и огромните купища по спирки на обществения транспорт, пред входове на жилищни и обществени сгради, разрастващите се сметища, не могат да бъдат изтрити с обещания. Нима ще очакваме да се разпространят зарази, инфекции и рискове за здравето на хората.

Настояваме, изискваме и ще продължаваме ежедневно да изискваме от името на всички граждани на София да приложите цялата строгост на закона и да защитите здравето, живота и жизнената среда на жителите на столицата на България. Кметът на Столична община и екипът му не са в състояние, не знаят как и дори нямат чувство на отговорност пред гражданите на София, да признаят своята безпомощност и несъстоятелност. Трябва да бъдат отстранени. Държавата е тази, която трябва да се погрижи за решаване на проблема.”

По-рано днес лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев.

#кризата с боклука #"ДПС - Ново начало" #София #криза с боклука

Последвайте ни

ТОП 24

Еленче подгони индийски носорог
1
Еленче подгони индийски носорог
Мистерия в небето над Северозападна България
2
Мистерия в небето над Северозападна България
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
3
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
4
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
5
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
6
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Политика

Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
Слави Трифонов към РСМ: Ще гледате Европейския съюз през крив макарон Слави Трифонов към РСМ: Ще гледате Европейския съюз през крив макарон
Чете се за: 02:40 мин.
Пеевски поиска "незабавна" оставка на Терзиев заради кризата с боклука Пеевски поиска "незабавна" оставка на Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:05 мин.
Контролът на цените: Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика Контролът на цените: Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика
Чете се за: 00:50 мин.
Конституционна ролетка: Кога президентът ще връчи мандата на ПП - ДБ? Конституционна ролетка: Кога президентът ще връчи мандата на ПП - ДБ?
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Бойко Борисов: Терзиев трябва да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
Бойко Борисов: Терзиев трябва да остане кмет на София за пример...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
"ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София "ДПС - Ново начало" със сигнал до институциите заради кризата с боклука в София
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн...
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ