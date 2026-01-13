TikTok създаде календар-шаблон за семейно планиране на времето

TikTok създаде календар-шаблон, наречен "For You Calendar", за семейно планиране на времето онлайн и извън екрана. Шаблонът цели да помогне на родители и тийнейджъри да планират седмичните си дейности заедно и да обсъждат баланса между времето прекарано онлайн и извън екрана.

Предназначен е за офлайн употреба – може да се разпечата и попълва от цялото семейство, като включва пространство за учене, свободно време и семейни дейности. Шаблонът е създаден е от дизайнера Линда Тонг. TikTok го представя като част от ангажирането на родителите в дигиталното образование на децата им.