Франция набира доброволци между 18 и 25 години за платено военно обучение

Франция стартира нова 10-месечна доброволна военна служба за млади хора на възраст между 18 и 25 години. Първите участници ще започнат обучението си през септември. Целта е до 2030 г. да се включват по 10 000 младежи годишно.

Доброволците ще получават около 800 евро месечно и ще изпълняват задачи от помощ при бедствия до охрана и антитерористични дейности. Ще работят на различни позиции като оператори на дронове, пекари, механици, електротехници и медицински специалисти.

След службата могат да се върнат към цивилен живот, да станат резервисти или да останат в армията.