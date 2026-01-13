Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито

Американският президент Доналд Тръмп отмени срещи с ирански официални лица и тази вечер ще обсъди с висши съветници варианти за действие срещу Ислямската република. Той призова иранците да продължат да протестират и им обеща, че помощта за тях е на път.

Европейският съюз обмисля нови санкции срещу Ислямската република, а Доналд Тръмп облага с 25 процента мито страните, които търгуват с Иран. Според ирански представител на силите за сигурност жертвите по време на протестите може да са около 2000, включително служители в силите на реда.

Видео в социалните мрежи показва антиправителствена демонстрация в Техеран на 12 януари, въпреки че властите заявиха, че са си възвърнали контрола. Хиляди се събраха в подкрепа на правителството в редица градове и нарекоха антиправителствената протестна вълна "заговор на Съединените щати и Израел".