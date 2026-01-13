БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любомир Каримански, БНБ: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Запази
Любомир Каримански, БНБ: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Нещата вървят нормално. Дори бих казал, че нещата в България откъм и откъм начина, по който цялостно върви обмяната на левове в евро, върви съвсем нормално, когато я сравним с отделните страни и виждаме, че резултатите са по-добри, това заяви Любомир Каримански от БНТ в "Още от деня".

Всяко увреждане на банкноти няма как да бъде посрещнато и прието и е препоръчително да не се приемат такива банкноти. Това е едно умишлено увреждане, заяви той.

"Не бива да увреждаме парите като разплащателно средство. Липса на уважение. Има регулация на ЕЦБ, която не позволява такива действия".

БНБ няма да ги замени, заяви той.

Каримански посочи, че гражданите на трябва да ползват търговските обекти като обекти за обмяна на валута.

"Със 100 лева си купувате кибрит. Това не е нормално, само и само да ви върнат в евро. Призовавам към добросъвестност хората да оценяват покупките, които правят".

Липсата на редовен на кабинет и на бюджет няма как да се отрази положително на страната, заяви Каримански.

"Доколко при една нестабилност кредитният ни рейтинг ще бъде повишен. Има още няколко фактори, които действат с не много положителна насока. Промишленото производство спадна".

Той допълни, че трябва да се търси по-дълбок разрез в следващите месеци. Политическият риск е толкова могъщо нещо, че няма как да не влияе върху всичко останало, допълни той.

"Ситуацията е много странна. Когато имаме увеличаване на темпа на дълга, нараства БВП, дефицитът е все 3% - той горе долу се спазва".

Реалист съм, заяви на финала на разговора Любомир Каримански.

Вижте целия разговор във видеото

#България в еврозоната #Любомир Каримански #БНТ

