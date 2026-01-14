Временно затопляне до края на работната седмица

Облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Минималните температури в сряда ще са предимно между минус 7° и минус 1°, в София - около минус 2°, a максималните на повечето места ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 8°.

По Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

В четвъртък затоплянето ще продължи и дневните температури ще достигнат до 7°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът от запад-северозапад временно ще се усили. Ще бъде предимно слънчево.

През нощта срещу петък вятърът ще се ориентира от изток-североизток и с него ще започне да прониква нова порция студен въздух. Най-ниски ще остават температурите в североизточните райони и покрай Дунав – между минус 2° и 0°, където ще превалява сняг, докато в Южна България с повече слънчеви часове ще са все още високи – до 6°-8°.

През почивните дни с вятър от север-североизток застудяването ще продължи. В Северна България минималните температури ще са предимно между минус 9° и минус 4°, а преобладаващите дневни в неделя ще са между минус 6° и минус 1°. Ще преобладава облачно, в Дунавската равнина - и мъгливо време, на изолирани места ще превалява слабо – предимно сняг. В неделя след обяд облачността, вече предимно ниска, над Южна България ще се разкъсва и ще намалява.