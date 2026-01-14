БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:47 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Временно затопляне до края на работната седмица

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Минималните температури в сряда ще са предимно между минус 7° и минус 1°, в София - около минус 2°, a максималните на повечето места ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 8°.

По Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

В четвъртък затоплянето ще продължи и дневните температури ще достигнат до 7°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът от запад-северозапад временно ще се усили. Ще бъде предимно слънчево.

През нощта срещу петък вятърът ще се ориентира от изток-североизток и с него ще започне да прониква нова порция студен въздух. Най-ниски ще остават температурите в североизточните райони и покрай Дунав – между минус 2° и 0°, където ще превалява сняг, докато в Южна България с повече слънчеви часове ще са все още високи – до 6°-8°.

През почивните дни с вятър от север-североизток застудяването ще продължи. В Северна България минималните температури ще са предимно между минус 9° и минус 4°, а преобладаващите дневни в неделя ще са между минус 6° и минус 1°. Ще преобладава облачно, в Дунавската равнина - и мъгливо време, на изолирани места ще превалява слабо – предимно сняг. В неделя след обяд облачността, вече предимно ниска, над Южна България ще се разкъсва и ще намалява.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 01:47 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
