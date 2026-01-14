В първия работен ден на депутатите - фокус върху изборното законодателство

Първо заседание на парламента за тази година. В първия работен ден на депутатите фокусът ще бъде върху разглеждането на промените в изборното законодателство.



В правната комисия в НС депутатите ще разгледат за първо четене промените предложени в края на миналата година от ПП-ДБ. Те предвиждат въвеждане на изцяло машинно гласуване.

В мотивите се посочва, че така значително ще се намалят недействителните гласове и ще има намаляване на броя на сгрешените изборни протоколи.

Вносителите от ПП-ДБ очакват с промените да се повиши прoзрачността в изборния процес и да има по-точно и бързо отчитане на изборните резултати.

От "Възраждане" също се обявиха за 100% машинно гласуване и пълно контролно броене на разписките от машините на предстоящите избори.

От ИТН предлагат гласуване с нови машини. От партията твърдят, че имало възможност те да бъдат доставени преди вота, който се очаква да бъде в края на март.

Предстои правната комисия да гласува и предлаганите промени за второ четене, като е изготвен общ законопроект от внесените предложения на "Възраждане", ИТН, БСП, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната".