Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп. Попитан за разяснение той отговори "Ще трябва да си го представите!". Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф се е срещнал тайно със сина на сваления иранския шах, твърди сайта Аксиос.

Според ирански представител на силите за сигурност жертвите на антиправителствените протести в Ислямската република може да са около 2000, включително служещи в силите на реда. Ирански опозиционни медии говорят за 12 000 загинали. Иранската държавна телевизия за първи път призна за голям брой смъртни случаи.

Видео в социалните мрежи показва антиправителствена демонстрация в Техеран на 12 януари, въпреки че властите заявиха, че са си възвърнали контрола. Хиляди се събраха в подкрепа на правителството в редица градове и нарекоха антиправителствената протестна вълна "заговор на Съединените щати и Израел".