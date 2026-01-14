БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: Гренландският премиер има проблем

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не познава гренландския министър-председател, но той има проблем.

Изказването идва преди среща в Белия дом на външните министри на Дания и Гренландия с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Разговорите се организират на фона на все по-засилващия се натиск от страна на американския президент да придобие контрол върху автономната датска територия в Арктика - искане, което Гренландия отхвърля.

Вчера гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде притежавана или контролирана от Съединените щати, а да остане част от Дания.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Е, това си е техен проблем. Това си е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него. Но това ще бъде голям проблем за него".

#Доналд Тръмп #Гренландия

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
2
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
3
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Как и кога да използваме имуностимуланти?
4
Как и кога да използваме имуностимуланти?
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
5
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
6
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: САЩ и Канада

Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп
Помощта за Иран е на път, заяви американският президент Доналд Тръмп
Тръмп обявява управлението на Газа Тръмп обявява управлението на Газа
Чете се за: 01:30 мин.
Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито Протести в Иран: ЕС с нови санкции, Тръмп налага 25% мито
Чете се за: 01:37 мин.
За продан ли е Гренландия? За продан ли е Гренландия?
Чете се за: 01:30 мин.
Срещу опасното използване на сила: И Минесота заведе дело срещу администрацията на Тръмп Срещу опасното използване на сила: И Минесота заведе дело срещу администрацията на Тръмп
Чете се за: 01:07 мин.
Ще плати ли Би Би Си 5 милиарда долара на Доналд Тръмп? Ще плати ли Би Би Си 5 милиарда долара на Доналд Тръмп?
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

От днес: Грипна епидемия във Варна
От днес: Грипна епидемия във Варна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
В първия работен ден на депутатите - фокус върху изборното законодателство В първия работен ден на депутатите - фокус върху изборното законодателство
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Парламентарната ролетка: Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ Парламентарната ролетка: Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Недоволството на гръцките фермери - какви ще бъдат бъдещите им...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тръмп: Гренландският премиер има проблем
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Картини от лед: Унгарското езеро Балатон замръзна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ