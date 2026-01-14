Тръмп: Гренландският премиер има проблем

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не познава гренландския министър-председател, но той има проблем.
Изказването идва преди среща в Белия дом на външните министри на Дания и Гренландия с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.
Разговорите се организират на фона на все по-засилващия се натиск от страна на американския президент да придобие контрол върху автономната датска територия в Арктика - искане, което Гренландия отхвърля.
Вчера гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде притежавана или контролирана от Съединените щати, а да остане част от Дания.
Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Е, това си е техен проблем. Това си е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него. Но това ще бъде голям проблем за него".