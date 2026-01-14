Тръмп: Гренландският премиер има проблем

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не познава гренландския министър-председател, но той има проблем.



Изказването идва преди среща в Белия дом на външните министри на Дания и Гренландия с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Разговорите се организират на фона на все по-засилващия се натиск от страна на американския президент да придобие контрол върху автономната датска територия в Арктика - искане, което Гренландия отхвърля.

Вчера гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде притежавана или контролирана от Съединените щати, а да остане част от Дания.