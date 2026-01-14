БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

НОВАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Първо заседание на парламента след ваканцията

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
В първия работен ден на депутатите фокусът ще е върху промените в изборното законодателство

Първо заседание на парламента след ваканцията
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Започна първото пленарно заседание на Народното събрание за 2026 г. след 3-седмична ваканция. В първия работен ден на депутатите фокусът ще бъде върху разглеждането на промените в изборното законодателство.

В правната комисия в НС депутатите ще разгледат за първо четене промените предложени в края на миналата година от ПП-ДБ. Те предвиждат въвеждане на изцяло машинно гласуване. В мотивите се посочва, че така значително ще се намалят недействителните гласове и ще има намаляване на броя на сгрешените изборни протоколи.

Вносителите от ПП-ДБ очакват с промените да се повиши прозрачността в изборния процес и да има по-точно и бързо отчитане на изборните резултати.

От "Възраждане" също се обявиха за 100% машинно гласуване и пълно контролно броене на разписките от машините на предстоящите избори.

От ИТН предлагат гласуване с нови машини. От партията твърдят, че имало възможност те да бъдат доставени преди вота, който се очаква да бъде в края на март.

Предстои правната комисия да гласува и предлаганите промени за второ четене, като е изготвен общ законопроект от внесените предложения на "Възраждане", ИТН, БСП, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната".

Ето какво казаха на влизане в парламента някои от депутатите:

Делян Добрев - депутат от ГЕРБ-СДС: "Аз ви казах, че съм против промяната в Изборния кодекс, защото тоева не се прави 2 месеца преди изборите, но пък преминаването към еврото върви перфектно.

Ивайло Мирчев - депутат от ПП-ДБ: "Очакваме това, което ГЕРБ и ДПС са подготвили, да откраднат изборите, да сложат скенерите, доста спорна технология и приложение и да не се съобразят с нашето искане за 100% машинен вот."

Атанас Атанасов - депутат от БСП-ОЛ: "От БСП ясно сме заявили, че трябва да има някаква промяна в Изборния кодекс. Машинен вот - да, но с какви машини, има ли вариант за сканиращи машини, такива с каквито се гласува в САЩ, Русия и много други държави, които гарантират спокойствие на по-възрастните хора."

Николай Радулов - депутат от МЕЧ: "Нека да видим какво ще се случи, защото очакванията са едно, нещата се развиват по друг начин през последните месеци. Надявам се всичко да е за добре, наглостта отстъпва пред желанието на хората, каквото и да се случва ще е в полза на хората."

В началото на заседанието парламентът почете с минута мълчание паметта на легендарния Димитър Пенев. Петата сесия на 51-вото Народно събрание започна с химна на Република България, а при химна на ЕС по традиция депутатите от "Възраждане" демонстративно седнаха на местата си.

Вижте и прякото включване на Николай Минков

#51-о Народно събрание #промени в Изборния кодекс #изборно законодателство #депутати

