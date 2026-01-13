Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини

Ден преди началото на новия политически сезон партиите излязоха с позиции за промяна в изборното законодателство. "Да, България" и "Възраждане" се обявиха за 100% машинно гласуване и пълно контролно броене на разписките от машините на предстоящите избори. От ИТН предлагат гласуване с нови машини. От партията твърдят, че имало възможност те да бъдат доставени преди вота, който се очаква да бъде в края на март.

ЦИК отхвърли искане на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за публично тестване на машините, с които се гласува до момента.

В парламентарната правна комисия е внесен доклад за второ четене на промени в Изборния кодекс, според които се предлага въвеждането на сканиращи устройства за отчитане на резултата, като се гласува с хартиени бюлетини, които преминават през скенер при пускането в урната.

От БСП не коментираха предлаганите промени, но по време на консултациите при президента заявиха, че са против 100% машинно гласуване, тъй като част от техния електорат не иска да гласува с машини.

От ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" днес запазиха мълчание по темата. Предстои утре правна комисия да приеме предлаганите промени на второ четене, като е изготвен общ законопроект от внесените предложения на "Възраждане", ИТН, БСП, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната".

На изборите в края на октомври 2024 г. са гласували 2 570 629 избиратели. Общият брой на пуснатите в урните хартиени бюлетини е 1 598 041, а разписките от машинното гласуване са 970 951.

За гласуване без хартиени бюлетини настояват от "Да, България". Според тях само така се гарантира, че няма да има нарушения по време на изборите и при отчитане на резултата от вота.

Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ: "Ние предлагаме 100% машинно гласуване, както беше на изборите 2021 година. Машините се доказаха, че произвеждат чисти избори, такива, в които няма манипулации. Резултатът излиза веднага."

От "Възраждане" също предлагат 100% връщане на машините във всички секции.

Петър Петров, зам.-председател на ПГ на "Възраждане": "Още ноември 2024 г. предложихме хартиеното гласуване да отпадне, да остане машинното гласуване навсякъде във всички секции. Но забележете, с ръчно преброяване на разписките от машините. Нещо, което изрично сме записали в нашето предложение, част от внесения от нас законопроект с 90 параграфа."

От "Да, България" също предлагат контролно броене на разписките от машините, които се пускат в урните.

Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ: "В Изборния кодекс, който ние внесохме има предвидено такова контролно броене на разписките. Това е за допълнително успокоение на всички, които твърдят, че има някаква манипулация. Такава, разбира се, няма и това при всички контролни броенета досега се е показвало. Няма нито един случай, в който грешката, когато такава има, да е в машината. Тя винаги е в човека."

От "Има такъв народ" също предлагат резултатът от вота да се отчита с машини. От партията припомнят, че са внесли предложение за промени в Изборния кодекс още в началото на 51-вия парламент, за да бъдат приети достатъчно рано, а не непосредствено преди избори.

Станислав Балабанов, зам.-председател на ПГ на "Има такъв народ": "Законопроектът на ИТН е първи по темата. Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, защото в законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройство, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат своя глас."

Всички предложения вече са приети на първо четене и е изготвен общ законопроект, който предстои да се гледа текст по текст в парламентарната правна комисия утре. От "Да, България" категорично отхвърлят идеята за сканиращи устройства, които да отчитат бюлетините при пускането им в урните.

Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ: "Тук трябва много ясно да кажем, че това е измамен ход, това е тактически ход на Пеевски и Борисов, който те са измислили най-вероятно преди празниците, за да кажат "ето, като толкова искат машини, ще има машини, само че други машини". Тези машини са много по-съществена промяна, не са тези, които познаваме. Но, по-важното, те запазват всички схеми за купуване и манипулиране на гласове." Станислав Балабанов, зам.-председател на ПГ на "Има такъв народ": "ПП-ДБ беше първата политическа формация, която се подписа под тези идеи за промяна на ИТН. Забележете, нещо много важно, това е единственият законопроект, който след правна комисия ще влезе в зала на второ четене. Така че той е почти готов да бъде приет. Машините са собственост на американска компания. С тях се произвеждат избори и в САЩ."

Как ще се гласува на изборите през пролетта, бюлетини и машини или само с машини. Със същите, които сме гласували до момента или нови - дебатът между партиите предстои и се очертава той да бъде горещ.

