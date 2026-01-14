Пореден случай на отровени лешояди

Четири черни и едни белоглав лешояди са били отровени в района на землището на котленското село Тича.

Това обявиха от неправителствената организация „Зелени Балкани“.

За четири години това е втори подобен случай.

Законът за биологичното разнообразие забранява избиването на лешоядите в България, а всяко едно подобно деяние криминализирано, но това не плаши тези, които хвърлят отровни примамки.

"Сериозен е случаят, защото този път са много на брой черните лешояди, които са загинали. Това е най-големият случай за този вид. За втори път се случва в този район. Едната двойка я намерихме преди два дни. На тях се разчиташе, че ще увеличат популацията", каза в "Денят започва" Емилиян Стойнов.

Юли Иванов от "Зелени Балкани" поясни, че за първи път случаят е рецидив, защото се случва в рамките на едно землище. За пръв път се сблъскваме и с нов вид отрова, обясни той.

"В случая става въпрос за бавнодействаща отрова т.е. птиците са яли от примамката от преди 3, 4 дни. Те не умират на мястото на примамката, а на километри оттам".

В България до момента няма случай, в който да се е стигнало до повдигане на обвинение на заподозрян за подобно деяние.

