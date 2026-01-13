БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нови два черни лешояда са намерени отровени в района на Котел

от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Броят на отровените лешояди в района на Котел продължава да нараства. Към момента потвърдените жертви са шест черни лешояда (картала) и един белоглав лешояд, съобщиха от природозащитната организация "Зелени Балкани".

След първоначалните сигнали от предавателите на две птици на 10 януари и намирането им мъртви ден по-късно, при последващи обходи в района са открити още загинали лешояди, с което общият брой на жертвите в момента достигна седем.

Сигнал за случая е подаден в РУ – Котел. На място са работили екипи на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" и на сектор "Престъпления против околната среда, дивата природа и животните" към Главна дирекция "Национална полиция", които са събрали доказателствен материал и са съставили протокол. По-късно към действията се е включил и екип на Българското дружество за защита на птиците със специално обучено куче за откриване на отрови.

По предварителни данни в района са установени примамки, съдържащи отрова – части от трупове на овце и кон. Телата на птиците са транспортирани до Стара Загора, където предстои аутопсия с участието на експерти от Тракийския университет, която трябва да установи точната причина за смъртта и вида на използваната незаконна субстанция.

Карталът е световно застрашен вид с огромни ползи за природата, посочват от природозащитната организация "Зелени Балкани". Благодарение на близо 30-годишната системна и всеотдайна работа на гражданските организации в България видът се завърна в страната след близо 50 години отсъствие.

# отравяне #черни лешояди #Котел #"Зелени балкани"

