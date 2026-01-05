Христо Стоичков сложил ценен предмет в ковчега на Димитър Пенев

Христо Стоичков и още 15-има от легендарния състав на България от Мондиал 1994 се събраха в понеделник, за да изпратят непрежалимия Димитър Пенев. Сред най-разчуствалите се беше Камата, който се доближи до тленните останки на Пената с насълзени очи и остави предмет в ковчега.

Оказа се, че това е негова оригинална фланелка, с която е играл на световното първенство в САЩ през 1994 година. На нея фигурират подписите на всички 16 футболисти от националния отбор, присъствали на траурната церемония днес.

Преди повече от 30 години те бяха част от най-грандиозния успех в историята на българския футбол, а малко по-късно Пенев беше избран за Треньор на България за ХХ век.

Един от двамата голмайстори на световното първенство беше Христо Стоичков със своите шест гола. С толкова завърши и руснакът Олег Саленко.