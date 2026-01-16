Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман

Над 80 000 евро са задигнати от инкасо автомобил на гарата в Ихтиман. Нападението е станало около 15.00 ч.

Двама млади мъже заплашили с оръжие охранителите от инкасо автомобила, обезоръжили ги и откраднали парите. След това побегнали.

Междувременно един от охранителните се и развързал и извикал полиция.

Нападателите са задържани на 5 км от гарата, парите са открити. Нямат криминални прояви до този момент.

Парите са били предназначени за зареждане на банкомати в града основно. Автомобилът е спрял на гарата да прибере оборот.