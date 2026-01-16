Хиляди украински домакинства остават без ток и парно при температури, които падат до минус 20 градуса през нощта.

Новият министър на енергетиката Денис Шмигал определи състоянието на енергийната система в страната като "много трудно", след поредица от руски удари по критичната инфраструктура. Най-тежка е ситуацията в столицата Киев. Там хиляди хора продължават да се тълпят в кризисните центрове, за да се стоплят и да заредят телефоните си.

Президентът Володимир Зеленски каза, че страната произвежда едва 60% от необходимата ѝ енергия и поиска спешни стъпки за внос. До началото на войната Украйна беше голям износител на електроенергия за Унгария, Румъния, Словакия, Молдова и Полша.