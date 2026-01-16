БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Хиляди украински домакинства остават без ток и парно

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Зеленски със стъпки за внос на електроенергия заради студа 

Хиляди украински домакинства остават без ток и парно при температури, които падат до минус 20 градуса през нощта.

Новият министър на енергетиката Денис Шмигал определи състоянието на енергийната система в страната като "много трудно", след поредица от руски удари по критичната инфраструктура. Най-тежка е ситуацията в столицата Киев. Там хиляди хора продължават да се тълпят в кризисните центрове, за да се стоплят и да заредят телефоните си.

Президентът Володимир Зеленски каза, че страната произвежда едва 60% от необходимата ѝ енергия и поиска спешни стъпки за внос. До началото на войната Украйна беше голям износител на електроенергия за Унгария, Румъния, Словакия, Молдова и Полша.

Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи в Копенхаген
Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи в Копенхаген
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
Зеленски: Благодарих на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна
Чете се за: 02:27 мин.
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
Чете се за: 01:25 мин.
Търговската сделка с Меркосур: Разнопосочни позиции и параметри
Чете се за: 01:02 мин.
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Как ще гласуваме: Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Чете се за: 01:02 мин.
По света
