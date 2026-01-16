"Осмото тепе" - биографичната книга за футболната легенда Христо Бонев

Ако прочетете заглавието на книгата "Осмото тепе", със сигурност ще го асоциирате с Пловдив, но едва ли ще предположите, че не става дума за географски обект, а за футболната легенда на Локомотив Пловдив и на цяла България Христо Бонев.

Спортният журналист Дончо Донев е събрал най-интересните епизоди от живота на Бонев, който е емблематична фигура за "черно-белия" клуб от "Лаута".

"Осмото тепе" е биографичен разказ за Христо Бонев. Лично футболистът избира и човека, който да разкаже на публиката за неговия професионален и личен път. От първия разговор до реализацията на книгата минават 9 години. Върху 500 страници Дончо Донев подрежда пъзела на един необикновен живот, изпълнен с много страст, талант, успехи, признания, предателства и прераждания, винаги обаче към по-добро. И най-вече за много любов. Любов към семейството, към Локомотив Пловдив, към приятелите и футбола.

"Аз не бях съгласен много, тъй като много хора написаха книги, но аз мислех, че делата ми са нещо повече от книга. Но сега вече, когато това съкровище го държа в ръцете, съм изключително доволен най-вече на Дончо, защото той хвърли много труд. Голяма отговорност беше за него да напише книга за мен", сподели в интервю за предаването "България в 60 минути" Христо Бонев. "Тази книга е по-различна, тъй като аз се постарах да не бъде строго футболна. Исках да представя Бонев като една велика личност в едно велико за Пловдив време. Постарал съм се да има много съдби, да не е строго футболна биография. Да има съдби, да има живот в нея", добави Дончо Донев.

В книгата са описани и най-ярките спомени на легендата, наситени с емоции и вълнение.

"Когато защитаваш честа на България, всички мачове започват с химна. Това е един миг, в който чувството ти, че ти си представител на тази държава и си отговорен за това, което ще стане след 90 минути, те кара да настръхваш. Това са моменти, които остават незабравими. Колкото и години да минат, няма никога да забравя мачовете, в които съм вкарал и голове", спомни си дългогодишният български национал.

Легендата не пропуска и ролята на неговите съотборници, с които в годините са влизали в битки за частта на Локомотив Пловдив и България. Непреходна се оказва и любовта на публиката, която и до днес не спира да скандира името на своя идол.

"Останах верен на всички тези локомотивци, които са обичали и защитавали "черно-белия" отбор в Пловдив", заяви той.

В книгата Христо Бонов открехва вратата и към личния си живот. С неговата съпруга Ема преди 60 години създават семейство, което се превръща в неговата опора през годините на напрежение, мачове и отговорност.

"Благодарение на нея имаме едно семейство, което е пример за подражание. Имам двама сина, две снахи, трима внуци. Най-щастливият миг, за което благодаря на Господ, е раждането на правнучката ми", разказа Бонев.

В кампанията по реализацията на книгата се включват още художникът Христо Гочев и Манол Пейков. Носталгията по отминалите дни ще накара читателите да изживеят отново легендарните времена на Локомотив Пловдив и на българския национален отбор.

