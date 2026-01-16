БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Събраха 1 милион монети по 1 стотинка за нов вибрафон за музикалното училище в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националното училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова" в Стара Загора успя да събере дарения в размер на 1 милион монети по 1 стотинка за по-малко от месец. Така учебното заведение набра 10 000 лева, с които да сбъдне мечтата си – да закупи нов виброфон - ударен инструмент, необходим за обучението на младите музиканти.

Музикалното училище разполага с виброфон на повече от 40 години, който е силно амортизиран и вече не отговаря на изискванията за обучение. Именно това дава началото на идеята за дарителска кампания, с която да бъдат събрани средства за закупуването на нов инструмент. Само за 28 дни един милион монети от 1 стотинка вече са събрани.

Красимир Къшев, директор: "Вярвах, че ще успеем, не вярвах, че ще успеем толкова бързо и вярата ми не ми стигна за надмогването на цялата кампания, т.е. капацитета и разширяването, географията, хората, които бяха обхванати. Признавам си – малко вярата не ми стигна там".

Първоначално замислена като местна инициатива, кампанията бързо надхвърля очакванията на организаторите и в нея се включват хора от цяла България

Ангел Малешков, преподавател: "Изведнъж тази кампания от локална се превърна в национална. Започнаха да се обаждат хора от Бургас, Варна, Смолян, Козлодуй, Видин, Русе. Все места, които са доста далеч от Стара Загора, и питаха: "кажете ни как да го направим".

Инициативата показва ,че дори и най -малкото дарение може да има голям ефект, когато зад каузата застанат много хора.

Ангел Малешков, преподавател: "Осъзнахме, че една стотинка, обединена с други стотинки, може да направи страшно много неща."

Новият вибрафон ще бъде доставен от Австрия и ще даде възможност младите музиканти да се обучават на съвременен инструмент, който намира място в различни музикални жанрове.

Красимир Къшев, директор: "Вибрафонът е ударен пластинков инструмент, на който се свири трудно, но от цялата серия ударни инструменти, които са пластинкови, като маримба, вибрафон, ксилофон и всякакви други такива, вибрафонът е най-жанрово разпространен и с него може да се свири както класическа музика, така и джаз, така и поп музика."

Предстои сортирането и преброяването на част от дарените стотинки, но вече е ясно, че ще има и остатък. От ръководството на училището казват, че той ще бъде насочен към две каузи, които гимназията решава да подкрепи.

#вибрафон #добри истории #стотинки #музикално училище

Последвайте ни

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
2
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
4
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
5
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

Пред посолството на Техеран се проведе протест в подкрепа на народа на Иран
Пред посолството на Техеран се проведе протест в подкрепа на народа на Иран
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
Чете се за: 00:35 мин.
Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи
Чете се за: 02:25 мин.
Неправилна употреба на отоплителни уреди и небрежност към повредени кабели са най-честите причини за битови пожари Неправилна употреба на отоплителни уреди и небрежност към повредени кабели са най-честите причини за битови пожари
Чете се за: 03:42 мин.
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Чете се за: 00:52 мин.
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля" От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ