Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Три жени загинаха при пожар в София
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
Преустановяват се свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизации, учебните занятия преминават в онлайн среда

Грипна епидемия е обявена официално от днес в област Добрич. Общата заболеваемост в последната седмица е 239 на 10 000 души и в почти всички възрастови групи е достигната епидемична стойност.

От 19 до 25 януари се въвеждат противоепидемични мерки, които са съгласувани с държавния главен инспектор, съобщават от РЗИ - Добрич. Преустановяват се свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизации, а учебните занятия преминават в онлайн среда.

Единствено изключение се допуска за ученическите олимпиади, насрочени за 23 и 24 януари, които ще се проведат присъствено.

Най-висока е заболеваместта сред децата от 0 до 4 години - над 1137 на 10 000 души, сочат данните на местната здравна инспекция. Следва възрастовата група на учениците до 14 години със 760 заболели на 10 000 население. Най-ниска е заболеваемостта сред пенсионерите.

