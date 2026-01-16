БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Три жени загинаха при пожар в София
от БНТ
Спорт
Моята цел е пета купа на "Странджа" и една европейска титла, заяви боксьорът.

Радослав Росенов се прицели в европейска титла на родна земя
Четирикратният европейски шампион по бокс за мъже до 23 години Радослав Росенов се стреми към още успехи през новата година, но те няма да бъдат ограничени до аматьорския спорт. 22-годишният национал спечели рекордната си четвърта титла в Будапеща през ноември, а целите му включват да повтори това постижение и през 2026-а. Двамата със старши треньора Жоел Арате проведоха пресконференция в София днес, коментирайки успехите си през миналата година, както и очакванията си за предстоящата.

"Миналата година беше една голяма година за мен, тъй като през 2023-а за съжаление загубих медала на световното първенство, но през 2025-а наистина не сме позволили да ни вземат медала от врата. Също така станах европейски шампион четири поредни пъти на Европейско първенство до 23 години и носител на купа за най-добър боксьор в Европа. Това всичко е благодарение на нашия екип, на Българската федерация по бокс, на г-н Красимир Инински, на националните треньори - старши треньора Жоел Арате, на помощник треньорите Валентин Поптолев и Александър Александров. Това наистина показва, че вървим в добра посока - всяка година се стараем да покажем най-доброто от себе си и наистина вярвам, че отново ще се докажем на Европейско първенство в София, а преди това на "Странджата", тъй като съм ѝ носител четири пъти. Сега съм се насочил към пета купа "Странджа", започна Росенов.

Преди няколко дни състезателите от националния отбор по бокс за мъже започнаха подготовката си за новата година.

На въпрос откъде черпи мотивация да продължава със същото желание, въпреки ощетяванията на Световното първенство в Ливърпул, където Радослав Росенов спечели бронз, и на няколко други турнира, той отговори: "Това всичко е благодарение на президента на Федерацията Красимир Инински. Най-вече се радваме, че имаме такъв национален треньор като Жоел Арате. Той е максималист и винаги ни подкрепя, независимо дали сме печелили, или загубили, той винаги седи зад нас, както и президентът на федерацията г-н Инински. Постоянно ни мотивира Жоел Арате, независимо дали губим. Просто свикнахме, че след като загубим, това трябва да се забрави и да вървим напред за нови победи и успехи."

"Друго е да играеш у дома, тъй като публиката е многобройна и мотивацията е още по-голяма да се докажем и да дадем всичко от себе си. Наистина досега имам общо осем европейски титли, дай Боже това де е девета, при мъжете. Моята цел е пета купа на "Странджа" и една европейска титла, тъй като за тази година това са големите състезания", каза той относно целите си за новата година.

Росенов беше попитан и относно плановете си в професионалния бокс, където вече има две победи от два мача.

"Разговарях с моя мениджър и промоутър Амир Хан. Очакваме през март да направя третия си мач в Дубай и да го спечеля", отговори русенецът.

"Радо е боксьор, който има много дисциплина, има талант. След тренировки е последният състезател, който излиза от залата. На Световното нашата оценка е, че той трябваше да спечели полуфинала, обаче загуби с 2:3 съдийски гласа. Ние продължаваме да работим и нашата голяма цел е той да стане олимпийски шампион", заяви треньорът Жоел Арате.

Кубинецът сподели и плановете на националния отбор за предстоящата година.

"За тази година започнахме тренировки миналия понеделник. Сега на 19 януари се качваме на Белмекен с отборите на Република Северна Македония, Австрия и Косово. След това на 10 февруари има лагер за другите държави - Узбекистан, Казахстан и много други силни държави ще участват на турнира "Странджа". След това има три световни купи, които дават и точки за ранглистата - в Бразилия, Китай и Узбекистан. През септември има европейско в България и през ноември има европейско до 23 г. в Хърватия. Ние сега започнахме лагер, боксьорите са здрави и продължаваме напред", коментира треньорът на националния отбор.

През 2026-а България ще отбележи 30 години без олимпийска титла в мъжкия бокс. Попитан дали тази серия ще бъде прекъсната след две години на Игрите в Лос Анджелис, Арате отговори: "По принцип това е нашата цел - да станем олимпийски шампиони с мъжкия национален отбор. До момента ние имаме четирима-петима боксьори с пети места по ранг и на световно - Росенов, Хавиер Ибанес, Уилям Чолов и Рами Киуан. От тези петима боксьори, тримата сега са най-важни - Хавиер, Росенов и Рами. Мисля, че тук до 2028-а Хавиер, Рами и Росенов трябва да играят финал на Олимпиада. Освен това Ясен Радев има много нови боксьори, които имат много желание и могат да стигнат до Олимпиадата. За тази година нашата цел е медал на Европейско, обаче най-важно е да си подобрим позициите на ранглистите".

"Ние по принцип трябва да вдигнем още нивото на нашия отбор. Повече техника, повече тактика, повече сила. Узбекистан на последната Олимпиада има петима шампиони. Ние имаме много спаринг с тях и лека-полека ще вдигнем още нивото", завърши кубинецът.

