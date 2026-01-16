Масови проверки на НАП и КЗП: 116 нарушения и глоби за над 100 000 евро

Продължават проверките на НАП и КЗП за това дали търговците спазват Закона за въвеждане на еврото. Днес екипите им са във Варна. Има ли установени нарушители?

Проверките обхващат различни сектори на икономиката, като се проверяват най-вече търговци в сферата на хранителните магазини, услугите и паркингите. В момента служители на НАП проверяват автомивка в голям търговски комплекс във Варна. Резултатите от конкретната проверка ще бъдат известни след няколко дни.

Следи се за спазването на закона за въвеждане на еврото, за необосновано повишаване на цените, както и за правилното етикетиране на стоките и услугите. Към момента, от началото на кампанията, са извършени близо 1500 проверки, установени са 120 нарушения, а наложените глоби са в размер на над 100 000 евро.

Повече за проверките във Варна ще чуем сега от Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП.

Ана Митова, НАП: "Общо 116 са нарушенията в обхвата на цялата държава. Най-честите нарушения, които наблюдаваме, са свързани със сектора на услугите – фризьорски и козметични салони, паркинги, фитнеси и различни други търговци, които предоставят услуги. Към момента имаме между 1300 и 1400 сигнала, постъпили в НАП съвместно с Комисията за защита на потребителите. Проверяваме основно по сигнали на гражданите."

Проверките на НАП продължават и утре в Шумен.

