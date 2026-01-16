След серия сигнали за нарушения - държавата спря дейността на завод за преработка на дървесина

Основна производствена линия на завода за дървопреработване, сочен като основен замърсител на въздуха във Велико Търново ще спре работа.

Тази сутрин на ръководството на предприятието беше връчена заповед на РИОСВ, а в следващите 24 часа трябва да бъде представен план за безопасно спиране на производството.

Заповедта беше издадена след множество сигнали за влошеното качество на въздуха и остри миризми, които се носят над града.