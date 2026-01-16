Росен Желязков: Трябва бързо да се отива на избори

Според премиерът в оставка отлагането не е в полза на обществените очаквания
Трябва бързо да се отива на избори, това смята министър-председателят в оставка Росен Желязков. Според него отлагането не е в полза на обществените очаквания. Колкото до това на кого ще предаде поста, Желязков каза, че тепърва предстоят разговорите на президента с възможните кандидати по Конституция и все още никой не е отказал официално.
Днес правителството, макар и в оставка, навършва една година.
Росен Желязков, министър-председател в оставка: "За нас е важно при постигнатия консенсус за това да отидем, колкото се може по-скоро на избори, да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти, така че трябва бързо да отиваме на избори. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт по-бързо да се назначава."