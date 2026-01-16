БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:50 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Желязков: Трябва бързо да се отива на избори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Според премиерът в оставка отлагането не е в полза на обществените очаквания

Росен Желязков: Трябва бързо да се отива на избори
Снимка: БТА
Слушай новината

Трябва бързо да се отива на избори, това смята министър-председателят в оставка Росен Желязков. Според него отлагането не е в полза на обществените очаквания. Колкото до това на кого ще предаде поста, Желязков каза, че тепърва предстоят разговорите на президента с възможните кандидати по Конституция и все още никой не е отказал официално.

Днес правителството, макар и в оставка, навършва една година.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "За нас е важно при постигнатия консенсус за това да отидем, колкото се може по-скоро на избори, да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти, така че трябва бързо да отиваме на избори. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт по-бързо да се назначава."

#премиерът Росен Желязков #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Застудяване и валежи и сняг от утре
3
Застудяване и валежи и сняг от утре
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
5
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Политика

НА ЖИВО: Коментар на АПС след като върнаха третия мандат неизпълнен
НА ЖИВО: Коментар на АПС след като върнаха третия мандат неизпълнен
Томислав Дончев: Изборната технология не трябва да подменя политическите идеи и да е състезание преди избори Томислав Дончев: Изборната технология не трябва да подменя политическите идеи и да е състезание преди избори
Чете се за: 01:17 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:50 мин.
НА ЖИВО: Редовно заседание и блицконтрол в днешната програма на депутатите НА ЖИВО: Редовно заседание и блицконтрол в днешната програма на депутатите
Чете се за: 00:47 мин.
Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Чете се за: 00:57 мин.
Управляващи и опозиция в НС се скараха заради боклука на София Управляващи и опозиция в НС се скараха заради боклука на София
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Коментар на АПС след като върнаха третия мандат неизпълнен
НА ЖИВО: Коментар на АПС след като върнаха третия мандат неизпълнен
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Три жени загинаха при пожар в София Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Симеон Дянков: Преходът към еврото върви добре
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ