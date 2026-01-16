Ново звено в Пловдив ще работи по сигнали за нередности с еврото
Ново звено към областната управа в Пловдив по механизма за въвеждане на еврото като официална разплащателна единица у нас ще заседава тази сутрин.
Представители на КЗП, НАП и редица други институции се събират след по-малко от час.
Подобно звено вече е сформирано и на други места в страната.
Какви проблеми ще бъдат обсъждани и дали и тук на местно ниво гражданите ще могат да подават сигнали?
