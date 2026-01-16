БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Търговската сделка с Меркосур: Разнопосочни позиции и параметри

Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща ще подпишат тази събота от името на Европейския съюз търговското споразумението с държавите от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Тържествената церемония ще бъде в столицата на Парагвай Асонсуион.

Преговорите за споразумението продължиха 25 години, но сред някои държави от ЕС все още има притеснения, че то ще навреди на европейските фермери.

Земеделски производители от Франция, Полша, Белгия и други държави протестират през последните месеци срещу Меркосур.

Голям протест се очаква и следващата седмица през Европарламента в Страсбург.

Български представители също заявиха, че ще участват в нето, въпреки че страната гласува "за" споразумението Меркосур.

