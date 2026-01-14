БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен заради Меркосур

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Запази
урсула фон дер лайен справедлив траен мир украйна ndash всички искаме
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пред пореден вот на недоверие в Европейския парламент е изправена председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Крайнодясната група "Патриоти за Европа" внесе днес поредния вот на недоверие срещу Фон дер Лайен, този път заради търговското споразумението с държавите от Меркосур. Вотът, четвърти за последните седем месеца, ще бъде гласуван по време на пленарната сесия на ЕП в Страсбург следващата седмица.

Според евродепутатите от "Патриоти за Европа" Урсула фон дер Лайен и Европейската комисия не са защитили европейските фермери от нелоялната конкуренция, които ще произтече от търговското споразумение Меркосур.

На 20 януари, вторник селскостопански производители от цяла Европа организират протестна демонстрация пред сградата на Европейския парламент в Страсбург. Български зърнопроизводители също обявиха, че ще участват в протеста, въпреки че България подкрепи споразумението по време на гласуването в Съвета.

Държавите, които гласуваха против него са Франция, Полша, Унгария, Австрия и Ирландия, а Белгия се въздържа. Решението беше взето с квалифицирано мнозинство.

Тази събота фон дер Лайен ще пътува за Парагвай, където е официалната церемония по подписването на споразумението Меркосур.

Европейският парламент също ще трябва подкрепи влизането на споразумението в сила. Все още не ясно кога ще бъдат дебатите в комисия и в пленарна зала за това. Очаква се обаче следващата седмица по време на пленарната сесия те да гласуват предложение споразумението да бъде отнесено до Съда на ЕС за проверка на законността му.

#Меркосур # Урсула фон дер Лайен #вот на недоверие

Последвайте ни

ТОП 24

Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
1
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
2
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Две баржи потънаха в Дунав
3
Две баржи потънаха в Дунав
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
5
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
6
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Европа

ЕК представи план за заема на Украйна
ЕК представи план за заема на Украйна
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
Картини от лед: Унгарското езеро Балатон замръзна (СНИМКИ) Картини от лед: Унгарското езеро Балатон замръзна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
Изслушват кандидатите за европейски прокурор от България Изслушват кандидатите за европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
Сатирично списание "Шарли Ебдо" отива на съд заради карикатура за пожара в Кран Монтана Сатирично списание "Шарли Ебдо" отива на съд заради карикатура за пожара в Кран Монтана
Чете се за: 02:40 мин.
ЕС извика иранския посланик в Брюксел заради протестите ЕС извика иранския посланик в Брюксел заради протестите
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ