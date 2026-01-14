Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен заради Меркосур

Пред пореден вот на недоверие в Европейския парламент е изправена председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Крайнодясната група "Патриоти за Европа" внесе днес поредния вот на недоверие срещу Фон дер Лайен, този път заради търговското споразумението с държавите от Меркосур. Вотът, четвърти за последните седем месеца, ще бъде гласуван по време на пленарната сесия на ЕП в Страсбург следващата седмица.

Според евродепутатите от "Патриоти за Европа" Урсула фон дер Лайен и Европейската комисия не са защитили европейските фермери от нелоялната конкуренция, които ще произтече от търговското споразумение Меркосур.

На 20 януари, вторник селскостопански производители от цяла Европа организират протестна демонстрация пред сградата на Европейския парламент в Страсбург. Български зърнопроизводители също обявиха, че ще участват в протеста, въпреки че България подкрепи споразумението по време на гласуването в Съвета.

Държавите, които гласуваха против него са Франция, Полша, Унгария, Австрия и Ирландия, а Белгия се въздържа. Решението беше взето с квалифицирано мнозинство.

Тази събота фон дер Лайен ще пътува за Парагвай, където е официалната церемония по подписването на споразумението Меркосур.

Европейският парламент също ще трябва подкрепи влизането на споразумението в сила. Все още не ясно кога ще бъдат дебатите в комисия и в пленарна зала за това. Очаква се обаче следващата седмица по време на пленарната сесия те да гласуват предложение споразумението да бъде отнесено до Съда на ЕС за проверка на законността му.