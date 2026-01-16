БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?

Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Отговорът от доц. Ангел Кунчев

Малко по-рано започна грипната епидемия, така че е възможно да достигне пика в края на този месец. Като след това ще настъпи сравнително стабилизиране. Вероятно през новата седмица още области ще обявят грипна епидемия, това каза в "Денят започва" главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

"България не попада едномоментно в епидемична ситуация. Следващата седмица, когато започнат да се включват нови области, ще започне нормализацията във Варна. Дали сме пълна свобода на колегите от РЗИ да взимат решенията и да препоръчат на инспекторатите по образованието как ще се учи".

По думите му ваксините работят и са си свършили работата. Обществен имунитет се постига при имунизация над 70-75% ваксинирани, поясни доц. Кунчев. По отношение на грипа нямаме за цел такъв процент, добави той.

По-скоро е важно хората над 65 години да бъдат ваксинирани, за да се избегне тежкото протичане на грипа и усложненията след него.

Само антивирусните препарати са тези, които влияят на вируса, уточни доц. Ангел Кунчев. Те не биват да бъдат възприемани като ваксина, а да бъдат употребявани само, когато наистина има нужда от тях.

"Не позволяват той да влезе в клетката и да се размножи. И те имат ефект върху този процес".

Почти не е възможно да се заразиш с грип втори път, каза Кунчев.

"Щамът, който предизвиква епидемията обикновено е монополист. Той е Той заема цялото пространство и чак към края на епидемията февруари започват да се появяват и други щамове".

За треската чикунгуня доц. Ангел Кунчев поясни, че "сме внимателни, защото тя пробива в Европа".

"Това е вносно заболяване. Тропическа треска. Не е много тежко. В 90% от случаите се преодолява".

Той препоръча хората, които отиват в далечни южни тропически дестинации да имат предвид, че всяко ухапване крие риск. Ваксина срещу това заболяване няма, каза той.

Лечението му е симптоматично, допълни той.

