"Чудесен жест на уважение": Венецуелската нобелова лауреатка за мир дари приза на Тръмп

Венецуелската нобелова лауреатка за мир Мария Корина Мачадо е дала приза на американския президент Доналд Тръмп.

Двамата се срещнаха в Белия дом.



Тръмп потвърди информацията. Той заяви, че "това е чудесен жест на уважение" и определи Мачадо като "изключителна жена".

Тя му е връчила и паричното възнаграждение, което получава всеки нобелов лауреат. Срещата е била под формата на обяд при закрити врата.

От Нобеловия комитет уточниха, че призът не може да бъде преотстъпван.

След свалянето на Николас Мадуро преди две седмици, Тръмп заяви, че опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо няма шанс за победа.