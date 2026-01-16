БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Части от Варна без вода заради авария

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Кога ще бъде отстранена?

Части от Варна без вода заради авария
Част от варненския квартал „Бриз“ бе наводнен заради авария, предизвикана от частна фирма, която при строителни дейности е спукала магистрален водопровод. Това бе и причината да бликне зрелищен гейзер до строящата се сграда. В близка до нея кооперация първият етаж беше залят.

Наложи се част от живеещите там да се изнесат на хотел.

А по улиците се стичаха кал и инертни материали. Снимки и видеа бяха разпространени и в социалните мрежи.

Екипи на ВиК – Варна работят по отстраняване на повредата.

Без вода са местностите “Изгрев”, “Сотира”, “Акчелар”, “Св. Никола” и част от кв.“Бриз”.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 22 часа тази вечер, съобщават от ВиК-Варна.

#авария #Варна #наводнение

