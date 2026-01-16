БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп не се отказва от Гренландия

Биляна Бонева
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Изпращането на европейски войски няма да повлияе на решението му да придобие острова

Американският президент Доналд Тръмп продължава да иска да придобие Гренландия. Според него това е добре за националната сигурност - това заяви говорителят на Белия дом Карълайн Левит.

Тя подчерта, че изпращането на европейски войски в Гренландия няма да повлияе на решението на Тръмп да придобие острова.

Левит определи срещата между външните министри на Гренландия и Дания с американския вицепрезидент и държавния секретар на Съединените щати като "продуктивна".

По думите на говорителката на Белия дом американската президентска администрация ще води разговори с Гренландия на 2-3 седмици.

