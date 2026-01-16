Добрич обявява грипна епидемия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно са се увеличили заболелите ученици от началото на тази седмица до четвъртък

грипната вълна обхвана половин българия
Слушай новината

Разраства се грипната вълна в страната. След Варна, Добрич е втората област в страна, която ще обяви грипна епидемия.

На заседание на оперативния щаб в града вчера е взето решение учебните занятия от понеделник да се провеждат дистанционно.

Двойно са се увеличили заболелите ученици от началото на тази седмица до четвъртък.

Това съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Светлана Василева. Отсъстващите за цялата област вчера са били 14 на сто.

Очаква се днес Регионалната здравна инспекция да излезе със заповед, която ще бъде съгласувана с министерствата на здравеопазването и на образованието.

Сериозна остава заболеваемостта от грип в областите Силистра, Бургас, Хасково, Ямбол, Перник, София – Област.

