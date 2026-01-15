В Куба отдават почит на 32-ма военни, загинали при залавянето на венецуелския лидер Мадуро

В продължение на два дни Куба отдава почит на 32-мата свои военни, загинали при американската операция по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.

На церемонията на международното летище Хосе Марти в Хавана присъстваха 94-годишният бивш кубински лидер Раул Кастро и настоящият президент Мигел Диас-Канел. Вътрешният министър генерал Алварес изрази уважението и благодарността на страната към войниците, "сражавали се до последния патрон".

Два дни след американската операция в Каракас Хавана потвърди смъртта на 32-ма кубински войници, някои вероятно от личната охрана на Мадуро. Властите в Каракас досега съобщават за 23-ма убити венецуелски войници и посочват, че разпознаването на загиналите при въздушните удари продължава.