БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българската фондова борса е световен шампион по ръст на цените

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Икономика
Запази

Това отбеляза изпълнителният директор Маню Моравенов по време 25-те годишни награди за най-добре представили се инвестиционни посредници и компании с изключителен принос за развитието на капиталовия пазар у нас

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Откакто България е част от еврозоната, Българската фондова борса е световен шампион по ръст на цените. Това отбеляза изпълнителният директор Маню Моравенов по време 25-те годишни награди за най-добре представили се инвестиционни посредници и компании с изключителен принос за развитието на капиталовия пазар в България.

Най-старият индекс на БФБ "Софикс" отбелязва близо 15% ръст, а оборотите са утроени. Това е равносметката от първите две седмици от тази година за борсата. Борсата изпраща и силна 2025 година с 30% ръст.

Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса: "Основният двигател за този ръст е влизането в еврозоната, активизираха се най-вече български инвеститори, както дребни, така и професионални и институционални инвеститори, в очакване на реалния ефект от това влизане, който ще доведе първо България на съвсем друго ниво от гледна точка на глобални инвеститори, които до момента не са гледали на България, поради това, че не била част от еврозоната."

Очакваното повишение на кредитния рейтинг на България също ще увеличи интереса към капиталия пазар у нас. Това ще даде по-големи възможности за българския бизнес за набиране на капитал, при по-добри условия.

Снимки: БТА

Димитър Георгиев,ръководител направление "Финансови пазари" в инвестиционен посредник: "Тепърва българският пазар ще дава възможност за правене на пари, за реализиране на печалби, за инвестиране на спестявания, преди всичко на българските граждани, които имат възможност да инвестират при много ниски оценки на акциите във вече една развита икономика, която е напълно интегрирана в Европа, която ще продължи да расте вече с изпреварващи темпове."

Цените на акциите са все още по-ниски в сравнение с други подобни компании в Европа, обяснява Георгиев, а съотношението риск-доходност остава много добро. Очакванията му са капиталовия пазар да продължи да расте с изпреварващи темпове спрямо останалата част от Европа.

#Българска фондова борса #пазари #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
3
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
4
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
6
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
4
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Пазари

Нов рекорд в цените на златото
Нов рекорд в цените на златото
Българската фондова борса с двуцифрен ръст след влизането в еврозоната Българската фондова борса с двуцифрен ръст след влизането в еврозоната
Чете се за: 00:25 мин.
Исторически ден за БФБ: Старт на търговията в евро Исторически ден за БФБ: Старт на търговията в евро
Чете се за: 03:52 мин.
Българската фондова борса с първа сесия за годината Българската фондова борса с първа сесия за годината
8423
Чете се за: 00:55 мин.
Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата? Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата?
Чете се за: 04:22 мин.
Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден? Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ