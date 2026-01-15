Откакто България е част от еврозоната, Българската фондова борса е световен шампион по ръст на цените. Това отбеляза изпълнителният директор Маню Моравенов по време 25-те годишни награди за най-добре представили се инвестиционни посредници и компании с изключителен принос за развитието на капиталовия пазар в България.

Най-старият индекс на БФБ "Софикс" отбелязва близо 15% ръст, а оборотите са утроени. Това е равносметката от първите две седмици от тази година за борсата. Борсата изпраща и силна 2025 година с 30% ръст.

Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса: "Основният двигател за този ръст е влизането в еврозоната, активизираха се най-вече български инвеститори, както дребни, така и професионални и институционални инвеститори, в очакване на реалния ефект от това влизане, който ще доведе първо България на съвсем друго ниво от гледна точка на глобални инвеститори, които до момента не са гледали на България, поради това, че не била част от еврозоната."

Очакваното повишение на кредитния рейтинг на България също ще увеличи интереса към капиталия пазар у нас. Това ще даде по-големи възможности за българския бизнес за набиране на капитал, при по-добри условия.

Снимки: БТА

Димитър Георгиев,ръководител направление "Финансови пазари" в инвестиционен посредник: "Тепърва българският пазар ще дава възможност за правене на пари, за реализиране на печалби, за инвестиране на спестявания, преди всичко на българските граждани, които имат възможност да инвестират при много ниски оценки на акциите във вече една развита икономика, която е напълно интегрирана в Европа, която ще продължи да расте вече с изпреварващи темпове."

Цените на акциите са все още по-ниски в сравнение с други подобни компании в Европа, обяснява Георгиев, а съотношението риск-доходност остава много добро. Очакванията му са капиталовия пазар да продължи да расте с изпреварващи темпове спрямо останалата част от Европа.