Три часа общинските съветниците в София изслушваха кмета Васил Терзиев за кризата с боклука

Три часа общинските съветниците в София изслушваха кмета Васил Терзиев по темата за отпадъците и създалата се криза с боклука. Прекалено е сложно да гражданите от засегнатите райони да бъдат облекчени от таксата за смет, обясни Терзиев, но уточни, че е се обмислят друг вид компенсации - като например инвестиции в зелените площи. От ГЕРБ-СДС обвиниха кмета, че е анексирал изтеклите договори с лични преговори, а от "Спаси София" отново поискаха да бъде обявено бедствено положение.

Докато общинарите спореха разпалено кой е виновен за кризата с боклука, Стоян Станев от "Люлин 2" и днес се надяваше камион да мине и пред неговия блок. Там боклукът не е извозван вече трета седмица.

Стоян Станев: "Аз се обаждах и на секретарката на Бобчева, почти всеки ден се обаждам, всеки ден алармирам и Столичната община, а моята община не ми вдигат, не знам защо. -Добрата новина е, че камионът е на горната улица, може би е тръгнал към вас. - То и преди имаше камиони на горната улица и не са идвали насам".

Обещанието на кмета Терзиев - до края на месеца боклукът в "Люлин" да се събира регулярно.

Васил Терзиев, кмет на София: "И с едрогабаритния отпадък ще бъде решен проблема, увеличава се капацита и от към хора и откъм техника, полагат се същите усилия и за "Слатина" и "Подуяне".

Факт е, че до всеки контейнер вече има по един матрак. От "Спаси София", които първи предупредиха за задаващата се криза с боклука, отново попитаха защо в обществените поръчки няма заложен таван за цените.

Борис Бонев, общински съветник "Спаси София": "Не отговори на този въпрос, по-скоро останах с впечатлението, че такава няма да има, а именно липсата на пределна цена доведе до възможността фирмите на хората с прякорите да изнудват софиянци и да предлагат тези безумно високи цени".

От "Спаси София" искали да помагат, но кметът не им предоставял такава възможност, от същото се оплакаха и от ГЕРБ-СДС.

Антон Хекимян, общински съветник ГЕРБ-СДС: "Ако водиш битка с мафията, защо сядаш на преговори със същите тези хора със същите тези прякори, защо тези преговори не са публични с участието на общински съветници, ако юе се опита да се намери най-добрата цена за столични".

Неубедителни са аргументите на Терзиев и според БСП.

Иван Таков, общински съветник БСП: "Как се бориш с мафията? Ти наричаш дружествата, с които досега сме работили, мафия и в същото време даваш още стотици милиони на същите тези дружества".

Снимки: БТА

Става дума за сключените анекси с фирмите, на които договорите изтекоха в края на миналата година. Прогнозната цена за тон на общината е 166 лв. на тон, а в центъра например анексът е за 209 лв на тон.